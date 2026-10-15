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Index-Performance im Blick 15.10.2026 20:04:17

Starker Wochentag in New York: S&P 500 mit Zuschlägen

Starker Wochentag in New York: S&P 500 mit Zuschlägen

Derzeit zeigen sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Am Donnerstag tendiert der S&P 500 um 20:02 Uhr via NYSE 0,21 Prozent stärker bei 7 735,48 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 65,105 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,374 Prozent auf 7 690,08 Punkte an der Kurstafel, nach 7 718,94 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Donnerstag bei 7 745,15 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 669,66 Punkten erreichte.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der S&P 500 bereits um 0,993 Prozent. Vor einem Monat, am 15.09.2026, wurde der S&P 500 mit 7 585,73 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 15.07.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7 572,40 Punkten auf. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 15.10.2025, einen Stand von 6 671,06 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 12,79 Prozent zu Buche. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Bath Body Works (+ 8,47 Prozent auf 20,56 USD), International Paper (+ 7,77 Prozent auf 34,38 USD), CoStar Group (+ 7,14 Prozent auf 32,26 USD), Nike (+ 6,78 Prozent auf 37,70 USD) und Equifax (+ 6,53 Prozent auf 160,18 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Dell Technologies (-8,51 Prozent auf 464,69 USD), Everpure A (-7,16 Prozent auf 131,36 USD), Coherent (-6,72 Prozent auf 245,63 USD), Vertiv (-6,04 Prozent auf 209,38 USD) und Hewlett Packard Enterprise (-5,94 Prozent auf 59,36 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im S&P 500 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 16 755 137 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,916 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Werte auf

Im S&P 500 hat die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,15 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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