Am Freitag klettert der S&P 500 um 19:38 Uhr via NYSE um 1,60 Prozent auf 7 297,49 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 60,631 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 1,25 Prozent auf 7 272,74 Punkte an der Kurstafel, nach 7 182,78 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 7 211,46 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 304,10 Punkten lag.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 0,970 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 27.10.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 7 722,60 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.08.2026, wurde der S&P 500 mit 7 730,99 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 26.11.2025, einen Wert von 6 812,61 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,40 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 7 844,52 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6 316,91 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Sandisk (+ 15,96 Prozent auf 85,36 USD), Coherent (+ 14,07 Prozent auf 223,79 USD), Lumentum (+ 7,98 Prozent auf 514,63 USD), Seagate Technology (+ 7,90 Prozent auf 509,66 USD) und Micron Technology (+ 7,60 Prozent auf 646,95 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Vertex Pharmaceuticals (-5,24 Prozent auf 534,57 USD), Robert Half (-3,98 Prozent auf 37,83 USD), J M Smucker (-2,46 Prozent auf 126,86 USD), Dollar Tree (-2,42 Prozent auf 148,53 USD) und eBay (-1,91 Prozent auf 113,33 USD).

Welche S&P 500-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 40 667 910 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,708 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,34 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at