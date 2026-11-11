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NYSE-Handel im Blick 11.11.2026 20:04:18

Starker Wochentag in New York: S&P 500 nachmittags mit Kursplus

Starker Wochentag in New York: S&P 500 nachmittags mit Kursplus

Für den S&P 500 geht es am Mittwochnachmittag aufwärts.

Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 1,61 Prozent stärker bei 7 641,73 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 62,535 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der S&P 500 0,890 Prozent höher bei 7 587,86 Punkten, nach 7 520,93 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7 571,88 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7 647,20 Einheiten.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der S&P 500 bereits um 2,96 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wurde der S&P 500 mit 7 811,54 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 7 728,20 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, stand der S&P 500 bei 6 846,61 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 11,42 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7 844,52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6 316,91 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Sandisk (+ 16,87 Prozent auf 1 005,09 USD), Bloom Energy (+ 16,24 Prozent auf 215,53 USD), Dell Technologies (+ 14,78 Prozent auf 383,79 USD), Lumentum (+ 14,42 Prozent auf 670,00 USD) und Micron Technology (+ 13,98 Prozent auf 826,49 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen hingegen Clorox (-3,43 Prozent auf 102,94 USD), Brown-Forman B (-3,37 Prozent auf 29,78 USD), ConAgra Foods (-3,19 Prozent auf 14,71 USD), NVR (-2,86 Prozent auf 5 864,02 USD) und Kimberly-Clark (-2,83 Prozent auf 107,62 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 35 926 686 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,569 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Fokus

2026 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Unter den Aktien im Index zeigt die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,05 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Automatic Data Processing Inc. 278,25 0,78% Automatic Data Processing Inc.
Bloom Energy 182,20 -3,29% Bloom Energy
Brown-Forman Corp. (B) 27,13 0,33% Brown-Forman Corp. (B)
Clorox 97,62 1,81% Clorox
ConAgra Foods Inc. 13,13 -1,32% ConAgra Foods Inc.
Dell Technologies 336,10 -0,41% Dell Technologies
First Republic Bank 0,00 0,00% First Republic Bank
Kimberly-Clark Corp. 96,89 -1,15% Kimberly-Clark Corp.
Lumentum Holdings Inc 564,20 -3,46% Lumentum Holdings Inc
Micron Technology Inc. 718,70 -1,86% Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp. 150,04 -4,21% NVIDIA Corp.
NVR Inc. 5 255,00 -0,94% NVR Inc.
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