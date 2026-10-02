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S&P 500-Performance im Blick 02.10.2026 18:01:35

Starker Wochentag in New York: S&P 500 notiert am Mittag im Plus

Starker Wochentag in New York: S&P 500 notiert am Mittag im Plus

Heute zeigen sich die Börsianer in New York optimistisch.

Der S&P 500 legt im NYSE-Handel um 17:59 Uhr um 0,69 Prozent auf 7 718,99 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 63,550 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,904 Prozent stärker bei 7 735,75 Punkten in den Handel, nach 7 666,45 Punkten am Vortag.

Bei 7 700,51 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 7 754,67 Punkten den höchsten Stand markierte.

S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verlor der S&P 500 bereits um 0,035 Prozent. Vor einem Monat, am 02.09.2026, wies der S&P 500 7 666,60 Punkte auf. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 02.07.2026, den Stand von 7 483,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.10.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6 715,35 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 12,55 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 7 816,70 Punkte. Bei 6 316,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Teradyne (+ 7,79 Prozent auf 448,16 USD), Hewlett Packard Enterprise (+ 6,95 Prozent auf 69,07 USD), Monolithic Power Systems (+ 6,81 Prozent auf 1 453,67 USD), NetApp (+ 6,48 Prozent auf 228,99 USD) und Microchip Technology (+ 5,93 Prozent auf 83,16 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen Seagate Technology (-14,44 Prozent auf 809,00 USD), Western Digital (-14,06 Prozent auf 397,52 USD), Nike (-5,90 Prozent auf 33,08 USD), AppLovin (-4,03 Prozent auf 269,99 USD) und Accenture (-3,96 Prozent auf 203,89 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 16 005 061 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,889 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im S&P 500 hat die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 15,20 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Western Union Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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