Dell Technologies Aktie
WKN DE: A2N6WP / ISIN: US24703L2025
|Index-Performance
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19.08.2026 18:01:01
Starker Wochentag in New York: S&P 500 stärker
Um 17:58 Uhr springt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,40 Prozent auf 7 722,58 Punkte an. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 62,273 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,387 Prozent stärker bei 7 721,53 Punkten, nach 7 691,76 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 7 743,93 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 700,07 Punkten erreichte.
S&P 500 auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn fiel der S&P 500 bereits um 0,874 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 7 457,69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7 353,61 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 6 411,37 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 12,60 Prozent aufwärts. Bei 7 816,70 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 6 316,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im S&P 500 aktuell
Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Moderna (+ 122,65 Prozent auf 140,18 USD), Estée Lauder Companies (+ 15,39 Prozent auf 97,24 USD), Coinbase (+ 12,03 Prozent auf 163,82 USD), Merck (+ 10,80 Prozent auf 149,77 USD) und Newmont (+ 8,50 Prozent auf 125,84 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Keysight Technologies (-6,16 Prozent auf 320,00 USD), Dell Technologies (-5,91 Prozent auf 440,97 USD), Seagate Technology (-5,66 Prozent auf 852,57 USD), Lam Research (-5,60 Prozent auf 309,57 USD) und Teradyne (-5,44 Prozent auf 382,28 USD).
S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Moderna-Aktie. 21 818 854 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 4,696 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Mit 12,67 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Teradyne Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Coinbase
|140,00
|10,51%
|Dell Technologies
|377,80
|-6,98%
|Estée Lauder Companies Inc. (ELC) (Estee Lauder)
|72,82
|-0,19%
|First Republic Bank
|0,00
|33,33%
|Keysight Technologies Inc
|296,80
|0,95%
|Lam Research Corp.
|264,90
|-6,13%
|Merck Co.
|128,26
|9,70%
|Moderna Inc
|125,24
|130,35%
|Newmont Corporation
|107,94
|7,32%
|NVIDIA Corp.
|189,02
|-0,27%
|Seagate Technology
|730,00
|-6,65%
|Teradyne Inc.
|329,10
|-5,38%
|Under Armour Inc.
|4,41
|0,46%
|Western Union Company
|6,19
|-0,23%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 735,56
|0,57%
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