Starker Wochentag in New York: S&P 500 stärker

Um 17:58 Uhr springt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,40 Prozent auf 7 722,58 Punkte an. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 62,273 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,387 Prozent stärker bei 7 721,53 Punkten, nach 7 691,76 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 7 743,93 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 700,07 Punkten erreichte.

S&P 500 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der S&P 500 bereits um 0,874 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 7 457,69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7 353,61 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 6 411,37 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 12,60 Prozent aufwärts. Bei 7 816,70 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 6 316,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Moderna (+ 122,65 Prozent auf 140,18 USD), Estée Lauder Companies (+ 15,39 Prozent auf 97,24 USD), Coinbase (+ 12,03 Prozent auf 163,82 USD), Merck (+ 10,80 Prozent auf 149,77 USD) und Newmont (+ 8,50 Prozent auf 125,84 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Keysight Technologies (-6,16 Prozent auf 320,00 USD), Dell Technologies (-5,91 Prozent auf 440,97 USD), Seagate Technology (-5,66 Prozent auf 852,57 USD), Lam Research (-5,60 Prozent auf 309,57 USD) und Teradyne (-5,44 Prozent auf 382,28 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Moderna-Aktie. 21 818 854 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 4,696 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Mit 12,67 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at