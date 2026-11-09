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09.11.2026 18:01:12
Starker Wochentag in New York: S&P 500 verbucht Gewinne
Um 17:58 Uhr geht es im S&P 500 im NYSE-Handel um 2,10 Prozent nach oben auf 7 531,78 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 61,220 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 7 439,54 Zählern und damit 0,850 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (7 376,86 Punkte).
Der S&P 500 verzeichnete bei 7 541,22 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 7 422,24 Einheiten.
So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht
Der S&P 500 lag noch vor einem Monat, am 09.10.2026, bei 7 811,54 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 7 757,64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wurde der S&P 500 mit 6 728,80 Punkten berechnet.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 9,82 Prozent aufwärts. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 844,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Zählern erreicht.
Tops und Flops im S&P 500
Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Coherent (+ 33,46 Prozent auf 226,57 USD), NRG Energy (+ 19,89 Prozent auf 96,57 USD), Bloom Energy (+ 17,66 Prozent auf 197,11 USD), Arista Networks (+ 16,85 Prozent auf 185,98 USD) und Quanta Services (+ 14,81 Prozent auf 584,45 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Centene (-6,13 Prozent auf 69,62 USD), NVIDIA (-5,94 Prozent auf 175,56 USD), Allstate (-5,41 Prozent auf 252,30 USD), Gartner (-4,55 Prozent auf 189,05 USD) und McCormick (-4,53 Prozent auf 47,79 USD).
S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 53 885 679 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,454 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Fokus
Im S&P 500 hat die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,27 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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|Apple Inc.
|311,85
|1,38%
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|10,25%
|Bloom Energy
|173,80
|11,27%
|Broadridge Financial Solutions IncShs
|170,90
|0,41%
|Centene Corp.
|62,44
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|Coherent Corp.
|202,90
|16,95%
|First Republic Bank
|0,00
|-50,00%
|Gartner Inc.
|169,70
|-0,59%
|McCormick & Co. Inc.
|43,14
|-0,28%
|NRG Energy Inc.
|86,26
|8,48%
|NVIDIA Corp.
|157,90
|-5,58%
|Quanta Services Inc.
|527,40
|8,72%
|Western Union Company
|6,09
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