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WKN DE: A14WK0 / ISIN: US55024U1097

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S&P 500-Performance im Fokus 02.11.2026 16:01:52

Starker Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich zum Start des Montagshandels fester

Starker Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich zum Start des Montagshandels fester

Der S&P 500 setzt seinen Aufwärtstrend auch am Montagmorgen fort und verbucht erneut Gewinne.

Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 15:58 Uhr um 0,61 Prozent stärker bei 7 626,28 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 62,584 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,467 Prozent höher bei 7 615,47 Punkten in den Handel, nach 7 580,07 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des S&P 500 betrug 7 610,09 Punkte, das Tageshoch hingegen 7 628,51 Zähler.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, stand der S&P 500 bei 7 722,72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, einen Wert von 7 489,72 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, lag der S&P 500 bei 6 840,20 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,20 Prozent nach oben. Bei 7 844,52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 6 316,91 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell IDEXX Laboratories (+ 17,71 Prozent auf 648,85 USD), Alaska Air Group (+ 8,47 Prozent auf 38,74 USD), United Airlines (+ 6,50 Prozent auf 111,02 USD), Carvana (+ 6,47 Prozent auf 72,71 USD) und Marriott (+ 5,01 Prozent auf 419,30 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Lumentum (-9,71 Prozent auf 759,04 USD), Cerebras Systems (-6,81 Prozent auf 101,75 USD), Marvell Technology (-5,64 Prozent auf 185,33 USD), Oracle (-4,59 Prozent auf 124,67 USD) und Lyondellbasell Industries (-4,11 Prozent auf 65,82 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 5 985 291 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,493 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Blick

In diesem Jahr weist die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Mit 14,92 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Apple Inc. 305,30 -1,13% Apple Inc.
Carvana Co Registered Shs -A- 65,13 6,60% Carvana Co Registered Shs -A-
Cerebras Systems Inc 101,76 -6,80% Cerebras Systems Inc
First Republic Bank 0,00 0,00% First Republic Bank
Fox Corp B 50,50 1,00% Fox Corp B
IDEXX Laboratories 572,00 16,02% IDEXX Laboratories
Intel Corp. 56,92 -2,55% Intel Corp.
Lumentum Holdings Inc 670,20 -10,96% Lumentum Holdings Inc
Lyondellbasell Industries N.V. 59,34 -3,13% Lyondellbasell Industries N.V.
Marriott Inc. 356,00 -0,11% Marriott Inc.
Marvell Technology 163,48 -7,12% Marvell Technology
Oracle Corp. 110,20 -5,81% Oracle Corp.
United Airlines Holdings Inc Registered Shs 99,40 7,11% United Airlines Holdings Inc Registered Shs
Western Union Company 5,57 2,28% Western Union Company

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S&P 500 7 633,69 0,71%

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