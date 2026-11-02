Lumentum Holdings Aktie
WKN DE: A14WK0 / ISIN: US55024U1097
|S&P 500-Performance im Fokus
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02.11.2026 16:01:52
Starker Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich zum Start des Montagshandels fester
Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 15:58 Uhr um 0,61 Prozent stärker bei 7 626,28 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 62,584 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,467 Prozent höher bei 7 615,47 Punkten in den Handel, nach 7 580,07 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des S&P 500 betrug 7 610,09 Punkte, das Tageshoch hingegen 7 628,51 Zähler.
S&P 500-Performance auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, stand der S&P 500 bei 7 722,72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, einen Wert von 7 489,72 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, lag der S&P 500 bei 6 840,20 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,20 Prozent nach oben. Bei 7 844,52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 6 316,91 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
S&P 500-Top-Flop-Aktien
Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell IDEXX Laboratories (+ 17,71 Prozent auf 648,85 USD), Alaska Air Group (+ 8,47 Prozent auf 38,74 USD), United Airlines (+ 6,50 Prozent auf 111,02 USD), Carvana (+ 6,47 Prozent auf 72,71 USD) und Marriott (+ 5,01 Prozent auf 419,30 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Lumentum (-9,71 Prozent auf 759,04 USD), Cerebras Systems (-6,81 Prozent auf 101,75 USD), Marvell Technology (-5,64 Prozent auf 185,33 USD), Oracle (-4,59 Prozent auf 124,67 USD) und Lyondellbasell Industries (-4,11 Prozent auf 65,82 USD).
S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 5 985 291 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,493 Bio. Euro.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Blick
In diesem Jahr weist die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Mit 14,92 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Alaska Air Group Inc.
|33,24
|4,17%
|Apple Inc.
|305,30
|-1,13%
|Carvana Co Registered Shs -A-
|65,13
|6,60%
|Cerebras Systems Inc
|101,76
|-6,80%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|Fox Corp B
|50,50
|1,00%
|IDEXX Laboratories
|572,00
|16,02%
|Intel Corp.
|56,92
|-2,55%
|Lumentum Holdings Inc
|670,20
|-10,96%
|Lyondellbasell Industries N.V.
|59,34
|-3,13%
|Marriott Inc.
|356,00
|-0,11%
|Marvell Technology
|163,48
|-7,12%
|Oracle Corp.
|110,20
|-5,81%
|United Airlines Holdings Inc Registered Shs
|99,40
|7,11%
|Western Union Company
|5,57
|2,28%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 633,69
|0,71%
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