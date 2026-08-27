Casey's General Stores Aktie
WKN: 885039 / ISIN: US1475281036
|Index-Performance im Fokus
|
27.08.2026 22:33:58
Starker Wochentag in New York: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels fester
Am Donnerstag notierte der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss 0,72 Prozent fester bei 7 730,99 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 61,480 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,380 Prozent auf 7 704,85 Punkte an der Kurstafel, nach 7 675,70 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 7 689,89 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 741,27 Punkten lag.
So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 0,882 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 27.07.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 7 413,18 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.05.2026, wurde der S&P 500 mit 7 520,36 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6 481,40 Punkte.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,72 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 7 816,70 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6 316,91 Zählern.
Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500
Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Salesforce (+ 22,58 Prozent auf 252,05 USD), Synopsys (+ 13,39 Prozent auf 464,89 USD), Palo Alto Networks (+ 12,83 Prozent auf 382,85 USD), ServiceNow (+ 10,04 Prozent auf 138,43 USD) und Fortinet (+ 9,67 Prozent auf 172,78 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Hormel Foods (-10,25 Prozent auf 21,28 USD), Caseys General Stores (-5,42 Prozent auf 763,38 USD), Tapestry (-5,38 Prozent auf 123,24 USD), Moderna (-4,60 Prozent auf 142,77 USD) und Generac (-4,52 Prozent auf 197,29 USD).
Welche S&P 500-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 77 772 470 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,424 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,61 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Casey's General Stores Inc
|
27.08.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
27.08.26
|Gewinne in New York: S&P 500 liegt nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
27.08.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
27.08.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels freundlich (finanzen.at)
|
25.08.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 klettert nachmittags (finanzen.at)
|
24.08.26
|Erste Schätzungen: Caseys General Stores verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.08.26
|S&P 500-Papier Caseys General Stores-Aktie: So viel hätte eine Investition in Caseys General Stores von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
14.08.26
|S&P 500-Titel Caseys General Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Caseys General Stores von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Casey's General Stores Inc
Aktien in diesem Artikel
|Casey's General Stores Inc
|650,80
|-0,40%
|First Republic Bank
|0,00
|-33,33%
|Fortinet Inc
|148,02
|-0,03%
|Generac Holdings Inc
|168,90
|-0,18%
|Hormel Foods Corp.
|18,26
|-0,25%
|Moderna Inc
|120,22
|-2,47%
|NVIDIA Corp.
|194,52
|-0,58%
|Palo Alto Networks Inc
|326,85
|-0,65%
|Salesforce
|215,90
|-1,03%
|ServiceNow Inc
|118,50
|-0,25%
|Synopsys Inc.
|395,00
|-0,50%
|Tapestry
|105,20
|-0,47%
|Western Union Company
|6,15
|-0,13%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 730,99
|0,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: ATX letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.