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Index-Performance im Fokus 27.08.2026 22:33:58

Starker Wochentag in New York: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels fester

Starker Wochentag in New York: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels fester

Der S&P 500 verbuchte am vierten Tag der Woche Zuwächse.

Am Donnerstag notierte der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss 0,72 Prozent fester bei 7 730,99 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 61,480 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,380 Prozent auf 7 704,85 Punkte an der Kurstafel, nach 7 675,70 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 7 689,89 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 741,27 Punkten lag.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 0,882 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 27.07.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 7 413,18 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.05.2026, wurde der S&P 500 mit 7 520,36 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6 481,40 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,72 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 7 816,70 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6 316,91 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Salesforce (+ 22,58 Prozent auf 252,05 USD), Synopsys (+ 13,39 Prozent auf 464,89 USD), Palo Alto Networks (+ 12,83 Prozent auf 382,85 USD), ServiceNow (+ 10,04 Prozent auf 138,43 USD) und Fortinet (+ 9,67 Prozent auf 172,78 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Hormel Foods (-10,25 Prozent auf 21,28 USD), Caseys General Stores (-5,42 Prozent auf 763,38 USD), Tapestry (-5,38 Prozent auf 123,24 USD), Moderna (-4,60 Prozent auf 142,77 USD) und Generac (-4,52 Prozent auf 197,29 USD).

Welche S&P 500-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 77 772 470 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,424 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,61 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Generac Holdings Inc 168,90 -0,18% Generac Holdings Inc
Hormel Foods Corp. 18,26 -0,25% Hormel Foods Corp.
Moderna Inc 120,22 -2,47% Moderna Inc
NVIDIA Corp. 194,52 -0,58% NVIDIA Corp.
Palo Alto Networks Inc 326,85 -0,65% Palo Alto Networks Inc
Salesforce 215,90 -1,03% Salesforce
ServiceNow Inc 118,50 -0,25% ServiceNow Inc
Synopsys Inc. 395,00 -0,50% Synopsys Inc.
Tapestry 105,20 -0,47% Tapestry
Western Union Company 6,15 -0,13% Western Union Company

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S&P 500 7 730,99 0,72%

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