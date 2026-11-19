Beim S&P 500 lassen sich am Donnerstagmorgen erneut Gewinne beobachten.

Um 15:58 Uhr geht es im S&P 500 im NYSE-Handel um 0,81 Prozent aufwärts auf 7 382,95 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 61,871 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,931 Prozent auf 7 391,79 Punkte an der Kurstafel, nach 7 323,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7 415,64 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 373,11 Zählern.

S&P 500 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 1,74 Prozent abwärts. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 19.10.2026, einen Stand von 7 690,73 Punkten auf. Der S&P 500 stand noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, bei 7 707,98 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 19.11.2025, einen Stand von 6 642,16 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,65 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7 844,52 Punkten. 6 316,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Coherent (+ 11,52 Prozent auf 237,36 USD), Everpure A (+ 11,15 Prozent auf 111,97 USD), Datadog A (+ 8,34 Prozent auf 181,04 USD), Seagate Technology (+ 8,27 Prozent auf 558,56 USD) und Western Digital (+ 8,14 Prozent auf 311,65 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Williams-Sonoma (-7,37 Prozent auf 240,92 USD), Under Armour (-3,92 Prozent auf 4,66 USD), ConAgra Foods (-3,51 Prozent auf 14,31 USD), Clorox (-3,48 Prozent auf 104,62 USD) und Perrigo Company (-3,31 Prozent auf 16,38 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 11 474 820 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 4,660 Bio. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,51 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at