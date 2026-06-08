Starker Wochentag in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Mittag

Für den NASDAQ 100 geht es heute aufwärts.

Um 18:00 Uhr gewinnt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 2,12 Prozent auf 29 570,50 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,81 Prozent fester bei 29 482,19 Punkten in den Handel, nach 28 957,60 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 29 294,02 Punkte, das Tageshoch hingegen 29 697,90 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 08.05.2026, lag der NASDAQ 100 bei 29 234,99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, stand der NASDAQ 100 bei 24 643,01 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 21 761,79 Punkten berechnet.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 17,31 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Marvell Technology (+ 15,52 Prozent auf 304,35 USD), Intel (+ 12,95 Prozent auf 112,01 USD), Micron Technology (+ 11,02 Prozent auf 959,24 USD), KLA-Tencor (+ 10,11 Prozent auf 2 124,24 USD) und Applied Materials (+ 9,23 Prozent auf 494,83 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen PDD (-3,15 Prozent auf 82,39 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-2,54 Prozent auf 619,34 USD), Adobe (-2,30 Prozent auf 245,65 USD), CrowdStrike (-1,96 Prozent auf 657,84 USD) und Datadog A (-1,82 Prozent auf 229,86 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 16 014 722 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,310 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,40 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,11 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at