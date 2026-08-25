Skyworks Solutions Aktie

Skyworks Solutions für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 857760 / ISIN: US83088M1027

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Blick 25.08.2026 18:01:19

Starker Wochentag in New York: So steht der S&P 500 am Dienstagmittag

Starker Wochentag in New York: So steht der S&P 500 am Dienstagmittag

Am zweiten Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Um 17:58 Uhr springt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,27 Prozent auf 7 673,17 Punkte an. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 61,334 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,346 Prozent stärker bei 7 679,36 Punkten in den Handel, nach 7 652,86 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des S&P 500 betrug 7 650,92 Punkte, das Tageshoch hingegen 7 686,11 Zähler.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Stand von 7 411,98 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wurde der S&P 500 auf 7 473,47 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 6 439,32 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,88 Prozent zu. Bei 7 816,70 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 6 316,91 Zähler.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Moderna (+ 12,64 Prozent auf 156,45 USD), Super Micro Computer (+ 8,83 Prozent auf 38,28 USD), Robinhood (+ 6,89 Prozent auf 110,76 USD), Marvell Technology (+ 5,97 Prozent auf 242,99 USD) und Reddit (+ 4,95 Prozent auf 160,26 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Albemarle (-4,96 Prozent auf 134,49 USD), Skyworks Solutions (-4,41 Prozent auf 63,91 USD), Bath Body Works (-3,91 Prozent auf 18,42 USD), Target (-3,88 Prozent auf 163,29 USD) und Deckers Outdoor (-3,81 Prozent auf 88,57 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 9 957 328 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,459 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Mit 12,52 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

S&P 500-Kurs in Realtime
Analysen zu S&P 500-Aktien
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu Skyworks Solutions Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Skyworks Solutions Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Albemarle Corp. 113,70 0,09% Albemarle Corp.
Bath & Body Works 14,34 -4,65% Bath & Body Works
Deckers Outdoor Corp. 76,04 -0,21% Deckers Outdoor Corp.
First Republic Bank 0,00 400,00% First Republic Bank
Marvell Technology 204,95 -0,53% Marvell Technology
Moderna Inc 133,12 -2,00% Moderna Inc
NVIDIA Corp. 182,58 0,10% NVIDIA Corp.
Reddit 137,00 -0,72% Reddit
Robinhood 94,86 -1,03% Robinhood
Skyworks Solutions Inc. 56,02 -0,52% Skyworks Solutions Inc.
Super Micro Computer Inc 32,48 -0,85% Super Micro Computer Inc
Target Corp. 139,40 -0,43% Target Corp.
Under Armour Inc. 4,41 0,23% Under Armour Inc.
Western Union Company 6,29 0,96% Western Union Company

Indizes in diesem Artikel

S&P 500 7 639,30 -0,49%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:44 Gates Foundation Trust: So sah das Aktienportfolio im zweiten Quartal aus
25.08.26 Greenlight Capital im 2. Quartal 2026: Auf diese Aktien setzte David Einhorn
24.08.26 Icahn-Depot im 2. Quartal 2026: Bei diesen Aktien griff der Investor zu
23.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34
23.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 34: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Tag der NVIDIA-Bilanz: ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich leicht nach oben. Der deutsche Aktienmarkt kann sich von Anfangsverlusten erholen. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen