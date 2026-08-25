Skyworks Solutions Aktie
WKN: 857760 / ISIN: US83088M1027
|Index-Performance im Blick
|
25.08.2026 18:01:19
Starker Wochentag in New York: So steht der S&P 500 am Dienstagmittag
Um 17:58 Uhr springt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,27 Prozent auf 7 673,17 Punkte an. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 61,334 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,346 Prozent stärker bei 7 679,36 Punkten in den Handel, nach 7 652,86 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des S&P 500 betrug 7 650,92 Punkte, das Tageshoch hingegen 7 686,11 Zähler.
S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Stand von 7 411,98 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wurde der S&P 500 auf 7 473,47 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 6 439,32 Punkten.
Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,88 Prozent zu. Bei 7 816,70 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 6 316,91 Zähler.
Top und Flops heute
Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Moderna (+ 12,64 Prozent auf 156,45 USD), Super Micro Computer (+ 8,83 Prozent auf 38,28 USD), Robinhood (+ 6,89 Prozent auf 110,76 USD), Marvell Technology (+ 5,97 Prozent auf 242,99 USD) und Reddit (+ 4,95 Prozent auf 160,26 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Albemarle (-4,96 Prozent auf 134,49 USD), Skyworks Solutions (-4,41 Prozent auf 63,91 USD), Bath Body Works (-3,91 Prozent auf 18,42 USD), Target (-3,88 Prozent auf 163,29 USD) und Deckers Outdoor (-3,81 Prozent auf 88,57 USD).
Die meistgehandelten S&P 500-Aktien
Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 9 957 328 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,459 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Fokus
Die First Republic Bank-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Mit 12,52 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Albemarle Corp.
|113,70
|0,09%
|Bath & Body Works
|14,34
|-4,65%
|Deckers Outdoor Corp.
|76,04
|-0,21%
|First Republic Bank
|0,00
|400,00%
|Marvell Technology
|204,95
|-0,53%
|Moderna Inc
|133,12
|-2,00%
|NVIDIA Corp.
|182,58
|0,10%
|137,00
|-0,72%
|Robinhood
|94,86
|-1,03%
|Skyworks Solutions Inc.
|56,02
|-0,52%
|Super Micro Computer Inc
|32,48
|-0,85%
|Target Corp.
|139,40
|-0,43%
|Under Armour Inc.
|4,41
|0,23%
|Western Union Company
|6,29
|0,96%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 639,30
|-0,49%
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