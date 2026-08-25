Starker Wochentag in New York: So steht der S&P 500 am Dienstagmittag

Am zweiten Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Um 17:58 Uhr springt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,27 Prozent auf 7 673,17 Punkte an. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 61,334 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,346 Prozent stärker bei 7 679,36 Punkten in den Handel, nach 7 652,86 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des S&P 500 betrug 7 650,92 Punkte, das Tageshoch hingegen 7 686,11 Zähler.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Stand von 7 411,98 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wurde der S&P 500 auf 7 473,47 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 6 439,32 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,88 Prozent zu. Bei 7 816,70 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 6 316,91 Zähler.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Moderna (+ 12,64 Prozent auf 156,45 USD), Super Micro Computer (+ 8,83 Prozent auf 38,28 USD), Robinhood (+ 6,89 Prozent auf 110,76 USD), Marvell Technology (+ 5,97 Prozent auf 242,99 USD) und Reddit (+ 4,95 Prozent auf 160,26 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Albemarle (-4,96 Prozent auf 134,49 USD), Skyworks Solutions (-4,41 Prozent auf 63,91 USD), Bath Body Works (-3,91 Prozent auf 18,42 USD), Target (-3,88 Prozent auf 163,29 USD) und Deckers Outdoor (-3,81 Prozent auf 88,57 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 9 957 328 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,459 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Mit 12,52 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at