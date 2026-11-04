S&P 500
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04.11.2026 18:01:27
Starker Wochentag in New York: So steht der S&P 500 am Mittag
Um 17:59 Uhr steigt der S&P 500 im NYSE-Handel um 1,85 Prozent auf 7 708,84 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 61,846 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der S&P 500 1,07 Prozent stärker bei 7 650,27 Punkten, nach 7 568,92 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 7 713,95 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 635,81 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn kletterte der S&P 500 bereits um 1,29 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7 722,72 Punkten auf. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 04.08.2026, den Stand von 7 736,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6 771,55 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,40 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Heutige Tops und Flops im S&P 500
Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Stanley Black Decker (+ 16,76 Prozent auf 122,15 USD), Zimmer Biomet (+ 15,30 Prozent auf 111,92 USD), Block (ex Square) (+ 15,12 Prozent auf 87,49 USD), Expedia (+ 12,62 Prozent auf 321,83 USD) und Booking (+ 11,18 Prozent auf 173,07 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen Fidelity National Information Services (-24,26 Prozent auf 29,53 USD), Unum Group (-18,61 Prozent auf 74,09 USD), Trimble Navigation (-17,54 Prozent auf 54,10 USD), Comfort Systems USA (-17,09 Prozent auf 1 065,54 USD) und NRG Energy (-13,26 Prozent auf 83,50 USD).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf
Im S&P 500 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 14 930 393 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,392 Bio. Euro den größten Anteil.
S&P 500-Fundamentaldaten
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Western Union Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 14,60 Prozent.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|305,10
|-0,68%
|Block (ex Square)
|74,65
|-0,60%
|Booking Holdings
|148,00
|-1,20%
|Comfort Systems USA IncShs
|874,50
|2,28%
|Expedia Inc.
|240,00
|-1,19%
|Fidelity National Information Services IncShs
|25,91
|-0,84%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|Fox Corp B
|52,50
|-1,87%
|Intel Corp.
|48,30
|3,16%
|NRG Energy Inc.
|71,94
|-0,88%
|Stanley Black & Decker Inc
|100,60
|-2,00%
|Trimble Navigation
|48,15
|1,28%
|Unum Group
|64,90
|-0,92%
|Western Union Company
|6,20
|0,94%
|Zimmer Biomet
|94,64
|-0,67%
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