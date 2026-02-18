Kraft Heinz Company Aktie

Kraft Heinz Company für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14TU4 / ISIN: US5007541064

NASDAQ 100-Entwicklung 18.02.2026 22:34:49

Starker Wochentag in New York: Zum Handelsende Pluszeichen im NASDAQ 100

Am Abend zeigten sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Zum Handelsende erhöhte sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,80 Prozent auf 24 898,87 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,175 Prozent auf 24 744,87 Punkte an der Kurstafel, nach 24 701,60 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Mittwoch bei 25 057,21 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 696,83 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 1,35 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, bei 25 529,26 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 18.11.2025, einen Stand von 24 503,10 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 18.02.2025, einen Stand von 22 164,61 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,22 Prozent zurück. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 24 387,47 Zählern.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Cadence Design Systems (+ 7,60 Prozent auf 305,01 USD), AppLovin (+ 7,44 Prozent auf 404,39 USD), CoStar Group (+ 7,00 Prozent auf 48,94 USD), Micron Technology (+ 5,30 Prozent auf 420,95 USD) und Synopsys (+ 4,83 Prozent auf 442,31 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Palo Alto Networks (-6,82 Prozent auf 152,35 USD), NXP Semiconductors (-3,17 Prozent auf 237,33 USD), Constellation Energy (-2,96 Prozent auf 294,05 USD), T-Mobile US (-2,90 Prozent auf 213,25 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-2,70 Prozent auf 125,20 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 43 753 280 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,754 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 1,77 zu Buche schlagen. Mit 6,75 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

AppLovin Corp 344,35 0,57% AppLovin Corp
Cadence Design Systems Inc. 249,95 -3,55% Cadence Design Systems Inc.
Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued 248,80 -0,88% Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
CoStar Group Inc. 41,13 -0,98% CoStar Group Inc.
JD.com Inc (spons. ADRs) 23,15 -0,43% JD.com Inc (spons. ADRs)
Kraft Heinz Company 20,28 -0,22% Kraft Heinz Company
Micron Technology Inc. 354,90 -0,29% Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp. 159,14 -0,33% NVIDIA Corp.
NXP Semiconductors N.V. 197,50 -1,74% NXP Semiconductors N.V.
Palo Alto Networks Inc 127,22 -1,65% Palo Alto Networks Inc
Strategy (ex MicroStrategy) 105,85 -0,66% Strategy (ex MicroStrategy)
Synopsys Inc. 370,30 -1,49% Synopsys Inc.
T-Mobile US 183,04 0,98% T-Mobile US

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 24 756,86 -0,57%

