Starker Wochentag in New York: Zum Handelsende Pluszeichen im NASDAQ Composite

Am Montag stieg der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss um 1,12 Prozent auf 26 121,16 Punkte. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,646 Prozent auf 25 999,61 Punkte an der Kurstafel, nach 25 832,67 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 25 963,44 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 26 209,76 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 25 709,43 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 06.04.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 21 996,34 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2025, bei 20 601,10 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,42 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20 690,25 Zählern.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell AXT (+ 12,19 Prozent auf 63,52 USD), Americas Car-Mart (+ 12,08 Prozent auf 2,97 USD), SMC (+ 11,67 Prozent auf 478,10 USD), Ceva (+ 10,44 Prozent auf 44,64 USD) und Century Aluminum (+ 6,67 Prozent auf 46,68 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen O Reilly Automotive (-6,66 Prozent auf 84,24 USD), IMAX (-6,39 Prozent auf 37,33 USD), Cogent Communications (-6,20 Prozent auf 12,19 USD), Veeco Instruments (-5,34 Prozent auf 54,42 USD) und FreightCar America (-4,46 Prozent auf 8,57 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 33 151 046 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,127 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

Die Consumer Portfolio Services-Aktie weist mit 3,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Im Index bietet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,54 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at