NASDAQ 100-Marktbericht 07.01.2026 16:02:25

Starker Wochentag in New York: Zum Start des Mittwochshandels Pluszeichen im NASDAQ 100

Anleger in New York schicken den NASDAQ 100 derzeit erneut ins Plus.

Um 16:00 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,16 Prozent stärker bei 25 680,53 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 25 617,80 Zählern und damit 0,085 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (25 639,71 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25 592,40 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 700,26 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 0,819 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, stand der NASDAQ 100 bei 25 692,05 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 07.10.2025, bei 24 840,23 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.01.2025, wies der NASDAQ 100 21 173,04 Punkte auf.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 5,22 Prozent auf 166,21 USD), Intel (+ 4,56 Prozent auf 41,87 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 3,33) Prozent auf 802,36 USD), Amgen (+ 3,27 Prozent auf 340,98 USD) und CrowdStrike (+ 2,55 Prozent auf 470,00 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil CoStar Group (-7,56 Prozent auf 62,12 USD), Marvell Technology (-3,86 Prozent auf 84,82 USD), Microchip Technology (-3,01 Prozent auf 72,62 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-2,86 Prozent auf 208,23 USD) und JDcom (-2,13 Prozent auf 28,97 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 4 075 549 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,912 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Die Charter A-Aktie weist mit 4,94 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Eintrag hinzufügen
Börse aktuell - Live Ticker

Dow fester -- ATX und DAX schließen stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. Der Dow legt am Donnerstag zu. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

