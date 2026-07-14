Starker Wochentag in New York: Zum Start Gewinne im NASDAQ Composite

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,63 Prozent stärker bei 26 036,45 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,550 Prozent auf 26 015,49 Punkte an der Kurstafel, nach 25 873,18 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 26 062,43 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 962,32 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 25 888,84 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor drei Monaten, am 14.04.2026, bei 23 639,08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.07.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 20 640,33 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,05 Prozent. Bei 27 190,21 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 20 690,25 Zählern.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Americas Car-Mart (+ 11,92 Prozent auf 3,38 USD), Microvision (+ 11,67 Prozent auf 0,42 USD), AXT (+ 7,83 Prozent auf 54,41 USD), FormFactor (+ 7,60 Prozent auf 118,68 USD) und Nissan Motor (+ 7,50 Prozent auf 2,15 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Donegal Group B (-14,34 Prozent auf 22,87 USD), Consumer Portfolio Services (-10,30 Prozent auf 8,10 USD), Biogen (-6,81 Prozent auf 194,79 USD), Baiducom (-4,98 Prozent auf 107,74 USD) und Peoples Bancorp of North Carolina (-4,80 Prozent auf 40,45 USD) unter Druck.

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 2 998 035 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,483 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 16,62 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at