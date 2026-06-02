Starker Wochentag in New York: Zum Start Pluszeichen im NASDAQ Composite

Beim NASDAQ Composite lassen sich am Dienstag erneut Gewinne beobachten.

Der NASDAQ Composite verbucht im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr Gewinne in Höhe von 0,01 Prozent auf 27 088,52 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,209 Prozent tiefer bei 27 030,07 Punkten, nach 27 086,81 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 27 101,66 Punkte, das Tagestief hingegen 26 932,77 Zähler.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, einen Stand von 25 114,44 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.03.2026, lag der NASDAQ Composite bei 22 748,86 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 02.06.2025, einen Stand von 19 242,61 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 16,58 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 20 690,25 Punkte.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell AXT (+ 10,51 Prozent auf 121,06 USD), Amtech Systems (+ 9,66 Prozent auf 22,65 USD), FormFactor (+ 8,97 Prozent auf 125,39 USD), Ceragon Networks (+ 8,80 Prozent auf 3,09 USD) und Century Aluminum (+ 8,75 Prozent auf 69,50 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Microvision (-22,19 Prozent auf 0,47 USD), Donegal Group B (-9,45 Prozent auf 16,67 USD), Intuit (-8,31 Prozent auf 324,36 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-5,73 Prozent auf 141,20 USD) und AmeriServ Financial (-5,51 Prozent auf 3,60 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 7 203 802 Aktien gehandelt. Mit 4,386 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,51 Prozent bei der SIGA Technologies-Aktie an.

Redaktion finanzen.at