WKN DE: A116LR / ISIN: FR0011981968

Kursverlauf 14.01.2026 09:29:12

Starker Wochentag in Paris: Anleger lassen CAC 40 zum Start des Mittwochshandels steigen

Der CAC 40 bleibt auch am Mittwochmorgen auf Erholungskurs.

Um 09:12 Uhr klettert der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,44 Prozent auf 8 384,24 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,537 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,261 Prozent auf 8 368,99 Punkte an der Kurstafel, nach 8 347,20 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8 368,99 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 8 385,87 Punkten.

CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang ein Plus von 0,502 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, wurde der CAC 40 mit 8 068,62 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 14.10.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 919,62 Punkten. Der CAC 40 wurde vor einem Jahr, am 14.01.2025, mit 7 423,67 Punkten bewertet.

Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 9 680 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 320,018 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der CAC 40-Mitglieder

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 2,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,01 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

