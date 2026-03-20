Starker Wochentag in Paris: CAC 40 am Freitagmittag mit grünem Vorzeichen

Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 12:09 Uhr um 0,11 Prozent höher bei 7 816,08 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,353 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,792 Prozent stärker bei 7 869,68 Punkten in den Freitagshandel, nach 7 807,87 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag am Freitag bei 7 771,82 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 883,27 Punkten erreichte.

CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche gab der CAC 40 bereits um 1,32 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 20.02.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8 515,49 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, wurde der CAC 40 mit 8 151,38 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 20.03.2025, lag der CAC 40 bei 8 094,20 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 4,63 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 768,11 Zähler.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 90 327 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 228,464 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,97 erwartet. Mit 8,98 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at