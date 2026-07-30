Starker Wochentag in Paris: CAC 40 beendet die Sitzung mit Gewinnen

Der CAC 40 bewegte sich im Euronext-Handel zum Handelsschluss um 0,92 Prozent höher bei 8 485,64 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,478 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,024 Prozent auf 8 410,33 Punkte an der Kurstafel, nach 8 408,27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 515,36 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 409,89 Zählern.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang einen Gewinn von 0,508 Prozent. Vor einem Monat, am 30.06.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 403,99 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 30.04.2026, den Stand von 8 114,84 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.07.2025, wies der CAC 40 7 861,96 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,54 Prozent nach oben. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8 642,23 Punkte. Bei 7 505,27 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 1 801 148 Aktien gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 231,338 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,42 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,10 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at