Starker Wochentag in Paris: CAC 40 beginnt Handel mit Gewinnen

Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0,25 Prozent stärker bei 8 223,69 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,413 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,239 Prozent auf 8 223,05 Punkte an der Kurstafel, nach 8 203,43 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 8 210,86 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 225,01 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang ein Plus von 1,11 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 112,57 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 10.03.2026, einen Stand von 8 057,36 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.06.2025, wurde der CAC 40 mit 7 804,33 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,348 Prozent nach oben. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 505,27 Punkten.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 6 766 Aktien gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 238,579 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,27 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,13 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at