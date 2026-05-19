Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|CAC 40-Performance im Blick
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19.05.2026 12:27:20
Starker Wochentag in Paris: CAC 40-Börsianer greifen am Dienstagmittag zu
Um 12:10 Uhr steht im Euronext-Handel ein Plus von 0,78 Prozent auf 8 049,91 Punkte an der CAC 40-Kurstafel. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,329 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der CAC 40 0,104 Prozent stärker bei 7 995,81 Punkten, nach 7 987,49 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des CAC 40 lag am Dienstag bei 7 995,81 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 073,58 Punkten erreichte.
So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 stand am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, bei 8 425,13 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.02.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8 398,78 Punkte. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 19.05.2025, bei 7 883,63 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 1,77 Prozent ein. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 55 337 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 225,301 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,36 zu Buche schlagen. Mit 7,88 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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