Starker Wochentag in Paris: CAC 40 im Aufwind

Am Nachmittag wagen sich die Börsianer in Paris aus der Reserve.

Um 15:41 Uhr steigt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,35 Prozent auf 8 345,30 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,488 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,067 Prozent tiefer bei 8 310,89 Punkten in den Handel, nach 8 316,50 Punkten am Vortag.

Bei 8 346,52 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 8 292,13 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, wurde der CAC 40 auf 8 258,94 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 17.11.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 119,02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.02.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 189,13 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,83 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 437,35 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 996,59 Zählern.

Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 184 393 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 257,279 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,93 zu Buche schlagen. Die SRTeleperformance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,61 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at