L'Oréal Aktie
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
|CAC 40-Performance
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02.11.2026 15:58:46
Starker Wochentag in Paris: CAC 40 legt am Montagnachmittag zu
Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 15:41 Uhr um 0,53 Prozent höher bei 8 011,82 Punkten. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,392 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,132 Prozent auf 7 958,89 Punkte an der Kurstafel, nach 7 969,42 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 944,72 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 011,82 Zählern.
CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres
Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 02.10.2026, den Stand von 7 897,19 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8 509,64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Wert von 8 121,07 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 sank der Index bereits um 2,24 Prozent. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern registriert.
CAC 40-Aktien mit dem größten Börsenwert
Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 167 160 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 232,421 Mrd. Euro weist die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Blick
2026 präsentiert die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Mit 8,09 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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