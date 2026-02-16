Starker Wochentag in Paris: CAC 40 letztendlich mit grünem Vorzeichen

In Paris standen die Signale am ersten Tag der Woche auf Stabilisierung.

Schlussendlich beendete der CAC 40 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,06 Prozent) bei 8 316,50 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,488 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der CAC 40 0,134 Prozent höher bei 8 322,85 Punkten, nach 8 311,74 Punkten am Vortag.

Bei 8 354,75 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 8 313,94 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 16.01.2026, stand der CAC 40 bei 8 258,94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wurde der CAC 40 mit 8 170,09 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, einen Stand von 8 178,54 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,48 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 437,35 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 996,59 Punkten markiert.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 336 195 Aktien gehandelt. Mit 255,244 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im CAC 40 präsentiert die Worldline SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SRTeleperformance-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,61 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at