CAC 40 aktuell 16.02.2026 17:58:40

Starker Wochentag in Paris: CAC 40 letztendlich mit grünem Vorzeichen

In Paris standen die Signale am ersten Tag der Woche auf Stabilisierung.

Schlussendlich beendete der CAC 40 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,06 Prozent) bei 8 316,50 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,488 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der CAC 40 0,134 Prozent höher bei 8 322,85 Punkten, nach 8 311,74 Punkten am Vortag.

Bei 8 354,75 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 8 313,94 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 16.01.2026, stand der CAC 40 bei 8 258,94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wurde der CAC 40 mit 8 170,09 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, einen Stand von 8 178,54 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,48 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 437,35 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 996,59 Punkten markiert.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 336 195 Aktien gehandelt. Mit 255,244 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im CAC 40 präsentiert die Worldline SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SRTeleperformance-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,61 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

12.02.26 Stellantis Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.02.26 Stellantis Kaufen DZ BANK
09.02.26 Stellantis Hold Deutsche Bank AG
09.02.26 Stellantis Buy UBS AG
09.02.26 Stellantis Equal Weight Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 197,46 2,45% Airbus SE
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 523,00 1,06% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance 49,94 -4,73% SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
Stellantis 6,66 1,70% Stellantis
Worldline SA 1,42 -1,08% Worldline SA

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 316,50 0,06%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

