Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40 aktuell
|
16.02.2026 17:58:40
Starker Wochentag in Paris: CAC 40 letztendlich mit grünem Vorzeichen
Schlussendlich beendete der CAC 40 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,06 Prozent) bei 8 316,50 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,488 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der CAC 40 0,134 Prozent höher bei 8 322,85 Punkten, nach 8 311,74 Punkten am Vortag.
Bei 8 354,75 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 8 313,94 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres
Noch vor einem Monat, am 16.01.2026, stand der CAC 40 bei 8 258,94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wurde der CAC 40 mit 8 170,09 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, einen Stand von 8 178,54 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,48 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 437,35 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 996,59 Punkten markiert.
CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 336 195 Aktien gehandelt. Mit 255,244 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Blick
Im CAC 40 präsentiert die Worldline SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SRTeleperformance-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,61 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Stellantis
|
17:58
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15:59
|Pluszeichen in Paris: CAC 40 auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
12:27
|Montagshandel in Paris: CAC 40 liegt im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Paris in Grün: CAC 40 zum Start des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
13.02.26
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
13.02.26
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 schwächelt am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
13.02.26
|CAC 40 aktuell: CAC 40 mittags leichter (finanzen.at)
|
13.02.26
|Börse Paris in Rot: CAC 40 legt zum Start des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu Stellantis
|12.02.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|09.02.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|09.02.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|09.02.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|12.02.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|09.02.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|09.02.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|09.02.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|12.02.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|09.02.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|09.02.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|09.02.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|09.02.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Stellantis Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|14.01.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|197,46
|2,45%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|523,00
|1,06%
|SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
|49,94
|-4,73%
|Stellantis
|6,66
|1,70%
|Worldline SA
|1,42
|-1,08%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 316,50
|0,06%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.