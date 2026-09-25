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Index im Blick 25.09.2026 12:26:31

Starker Wochentag in Paris: CAC 40 liegt am Mittag im Plus

Starker Wochentag in Paris: CAC 40 liegt am Mittag im Plus

So bewegt sich der CAC 40 am fünften Tag der Woche.

Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 12:10 Uhr um 0,15 Prozent stärker bei 8 093,36 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,428 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,651 Prozent auf 8 134,06 Punkte an der Kurstafel, nach 8 081,43 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 8 136,29 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 8 082,84 Punkten.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche sank der CAC 40 bereits um 0,129 Prozent. Der CAC 40 lag noch vor einem Monat, am 25.08.2026, bei 8 439,20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, lag der CAC 40 bei 8 431,61 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 25.09.2025, den Stand von 7 795,42 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 1,24 Prozent abwärts. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. 203 777 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 202,141 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,37 zu Buche schlagen. Mit 8,42 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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