Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40-Marktbericht
|
04.12.2025 12:26:42
Starker Wochentag in Paris: CAC 40 mit Zuschlägen
Am Donnerstag erhöht sich der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext um 0,37 Prozent auf 8 117,13 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,452 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 8 115,17 Zählern und damit 0,343 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (8 087,42 Punkte).
Der Tiefststand des CAC 40 lag am Donnerstag bei 8 098,09 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 128,65 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 0,479 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 04.11.2025, wies der CAC 40 8 067,53 Punkte auf. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 04.09.2025, den Wert von 7 698,92 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 04.12.2024, den Stand von 7 303,28 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 9,78 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 314,23 Punkten. Bei 6 763,76 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 149 015 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 314,045 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
CAC 40-Fundamentalkennzahlen
Die Worldline SA-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,12 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Airbus SEmehr Nachrichten
|
04.12.25
|Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
04.12.25
|Aufschläge in Paris: CAC 40 am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
04.12.25
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
04.12.25
|Gewinne in Paris: CAC 40 steigt zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
04.12.25
|Handel in Europa: STOXX 50 notiert zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
04.12.25
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
|
04.12.25
|Börse Frankfurt in Grün: DAX klettert zum Start (finanzen.at)
|
04.12.25
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)