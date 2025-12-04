Starker Wochentag in Paris: CAC 40 mit Zuschlägen

Am Mittag zeigen sich die Anleger in Paris optimistisch.

Am Donnerstag erhöht sich der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext um 0,37 Prozent auf 8 117,13 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,452 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 8 115,17 Zählern und damit 0,343 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (8 087,42 Punkte).

Der Tiefststand des CAC 40 lag am Donnerstag bei 8 098,09 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 128,65 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 0,479 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 04.11.2025, wies der CAC 40 8 067,53 Punkte auf. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 04.09.2025, den Wert von 7 698,92 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 04.12.2024, den Stand von 7 303,28 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 9,78 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 314,23 Punkten. Bei 6 763,76 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 149 015 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 314,045 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen

Die Worldline SA-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,12 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at