Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40-Performance im Fokus
|
25.06.2026 12:27:12
Starker Wochentag in Paris: CAC 40 mittags fester
Um 12:10 Uhr gewinnt der CAC 40 im Euronext-Handel 0,50 Prozent auf 8 427,59 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,445 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,040 Prozent fester bei 8 388,82 Punkten, nach 8 385,49 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des CAC 40 betrug 8 374,50 Punkte, das Tageshoch hingegen 8 431,13 Zähler.
CAC 40 auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 0,077 Prozent. Der CAC 40 stand vor einem Monat, am 25.05.2026, bei 8 258,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.03.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 846,55 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.06.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7 558,16 Punkten auf.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,84 Prozent zu. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 505,27 Punkten.
CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 208 646 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 238,741 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus
Im CAC 40 verzeichnet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SRTeleperformance-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,81 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Stellantis
|
17:59
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 letztendlich freundlich (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Paris in Grün: CAC 40 verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
12:27
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 mittags fester (finanzen.at)
|
09:30
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
24.06.26
|Gute Stimmung in Paris: CAC 40 zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
24.06.26
|Mittwochshandel in Paris: CAC 40 freundlich (finanzen.at)
|
24.06.26
|Zuversicht in Paris: CAC 40 am Mittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
24.06.26
|Börse Paris in Grün: CAC 40 bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Stellantis
|02.06.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|26.05.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|26.05.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|26.05.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|26.05.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|26.05.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|26.05.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.05.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|18.05.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|194,50
|0,30%
|Alstom S.A.
|15,57
|-1,83%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|492,80
|1,19%
|SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
|50,64
|-0,71%
|Stellantis
|5,06
|-1,71%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 431,61
|0,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.