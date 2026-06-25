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CAC 40-Performance im Fokus 25.06.2026 12:27:12

Starker Wochentag in Paris: CAC 40 mittags fester

Starker Wochentag in Paris: CAC 40 mittags fester

Der CAC 40 verzeichnet aktuell Kursgewinne.

Um 12:10 Uhr gewinnt der CAC 40 im Euronext-Handel 0,50 Prozent auf 8 427,59 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,445 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,040 Prozent fester bei 8 388,82 Punkten, nach 8 385,49 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des CAC 40 betrug 8 374,50 Punkte, das Tageshoch hingegen 8 431,13 Zähler.

CAC 40 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 0,077 Prozent. Der CAC 40 stand vor einem Monat, am 25.05.2026, bei 8 258,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.03.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 846,55 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.06.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7 558,16 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,84 Prozent zu. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 505,27 Punkten.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 208 646 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 238,741 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus

Im CAC 40 verzeichnet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SRTeleperformance-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,81 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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