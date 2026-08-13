Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
|CAC 40-Kursverlauf
|
13.08.2026 12:27:44
Starker Wochentag in Paris: CAC 40 mittags mit positivem Vorzeichen
Am Donnerstag steigt der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext um 0,26 Prozent auf 8 697,71 Punkte. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,543 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,318 Prozent stärker bei 8 702,54 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 8 674,94 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 8 676,80 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 8 707,39 Punkten.
CAC 40 seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn gab der CAC 40 bereits um 0,147 Prozent nach. Vor einem Monat, am 13.07.2026, wurde der CAC 40 mit 8 364,65 Punkten gehandelt. Der CAC 40 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 13.05.2026, bei 8 007,97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.08.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7 804,97 Punkten auf.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,13 Prozent zu. Bei 8 755,03 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 505,27 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Die meistgehandelten CAC 40-Aktien
Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 157 134 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 235,519 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus
Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Mit 7,88 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Renault S.A.
|
12:26
|Handel in Paris: CAC 40 bewegt sich am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Gewinne in Paris: CAC 40 zum Start fester (finanzen.at)
|
13.08.26
|Schwacher Handel in Paris: CAC 40 sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
|
13.08.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 ohne Schwung (finanzen.at)
|
13.08.26
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
13.08.26
|Gute Stimmung in Paris: CAC 40-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
12.08.26
|Mittwochshandel in Paris: CAC 40 verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
|
12.08.26
|CAC 40 aktuell: CAC 40 präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu Renault S.A.
|04.08.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.06.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Renault Sell
|UBS AG
|27.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|23.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|09.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|20.02.26
|Renault Sell
|UBS AG
|04.08.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.07.26
|Renault Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.07.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|215,55
|1,17%
|Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)
|20,16
|0,40%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|459,10
|-0,74%
|Renault S.A.
|28,32
|-0,39%
|Stellantis
|4,67
|0,06%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 649,89
|-0,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX wenig bewegt -- DAX in Grün -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. An der Wall Street werden unterschiedliche Tendenzen beobachtet. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.