Starker Wochentag in Paris: CAC 40 mittags mit positivem Vorzeichen

Am Donnerstag steigt der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext um 0,26 Prozent auf 8 697,71 Punkte. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,543 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,318 Prozent stärker bei 8 702,54 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 8 674,94 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 8 676,80 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 8 707,39 Punkten.

CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der CAC 40 bereits um 0,147 Prozent nach. Vor einem Monat, am 13.07.2026, wurde der CAC 40 mit 8 364,65 Punkten gehandelt. Der CAC 40 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 13.05.2026, bei 8 007,97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.08.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7 804,97 Punkten auf.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,13 Prozent zu. Bei 8 755,03 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 505,27 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die meistgehandelten CAC 40-Aktien

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 157 134 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 235,519 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus

Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Mit 7,88 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at