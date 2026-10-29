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CAC 40-Performance im Blick 29.10.2026 17:58:45

Starker Wochentag in Paris: CAC 40 notiert zum Handelsende im Plus

Starker Wochentag in Paris: CAC 40 notiert zum Handelsende im Plus

Der CAC 40 zeigte am Donnerstagabend eine positive Tendenz.

Am Donnerstag verbuchte der CAC 40 via Euronext zum Handelsschluss Gewinne in Höhe von 1,05 Prozent auf 7 970,00 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,370 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,570 Prozent auf 7 931,91 Punkte an der Kurstafel, nach 7 886,96 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7 998,12 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 923,22 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der CAC 40 bereits um 1,96 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, stand der CAC 40 bei 8 035,87 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, wies der CAC 40 8 408,27 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 200,88 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 2,75 Prozent zurück. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die meistgehandelten CAC 40-Aktien

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 487 983 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 225,346 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Fokus

Im CAC 40 weist die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,10 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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