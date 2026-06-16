Starker Wochentag in Paris: CAC 40 notiert zum Handelsstart im Plus

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am zweiten Tag der Woche fort.

Um 09:11 Uhr springt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,28 Prozent auf 8 407,17 Punkte an. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,467 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,271 Prozent auf 8 406,74 Punkte an der Kurstafel, nach 8 384,01 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8 421,02 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 404,48 Punkten erreichte.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 notierte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 7 952,55 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 16.03.2026, den Wert von 7 935,97 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 16.06.2025, den Stand von 7 742,24 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2,59 Prozent nach oben. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 10 709 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 252,499 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,19 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,13 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at