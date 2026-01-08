Starker Wochentag in Paris: CAC 40 präsentiert sich letztendlich fester

Am Donnerstag schloss der CAC 40 nahezu unverändert (plus 0,12 Prozent) bei 8 243,47 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,495 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,280 Prozent auf 8 210,90 Punkte an der Kurstafel, nach 8 233,92 Punkten am Vortag.

Bei 8 255,52 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 8 203,71 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40

Seit Beginn der Woche gab der CAC 40 bereits um 0,045 Prozent nach. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Monat, am 08.12.2025, bei 8 108,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.10.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 060,13 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 08.01.2025, bei 7 452,42 Punkten.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 383 858 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 318,093 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Blick

Unter den CAC 40-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 2,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,80 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Carrefour-Aktie an.

