Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
|CAC 40-Performance im Blick
|
16.09.2026 17:58:53
Starker Wochentag in Paris: CAC 40 schlussendlich freundlich
Zum Handelsende ging es im CAC 40 im Euronext-Handel um 0,62 Prozent nach oben auf 8 140,59 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,438 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,189 Prozent höher bei 8 105,54 Punkten in den Mittwochshandel, nach 8 090,28 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8 088,13 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 8 155,51 Punkten.
So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf
Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 0,098 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der CAC 40 mit 8 636,80 Punkten berechnet. Der CAC 40 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, bei 8 447,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.09.2025, wurde der CAC 40 auf 7 818,22 Punkte taxiert.
Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 0,666 Prozent zurück. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Die teuersten Konzerne im CAC 40
Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 483 068 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 205,341 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Fokus
Unter den CAC 40-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,56 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Renault S.A.
|
12:26
|Börse Paris: CAC 40 präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Paris in Grün: CAC 40 zum Start des Donnerstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
16.09.26
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
16.09.26
|Handel in Paris: So performt der CAC 40 am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
16.09.26
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 fester (finanzen.at)
|
16.09.26
|CAC 40-Wert Renault-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Renault von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
16.09.26
|Gewinne in Paris: CAC 40 steigt zum Start (finanzen.at)
|
15.09.26
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 schließt im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Renault S.A.
|16.09.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.08.26
|Renault Sell
|UBS AG
|21.08.26
|Renault Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.08.26
|Renault Sell
|UBS AG
|21.08.26
|Renault Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.06.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|Renault Sell
|UBS AG
|02.06.26
|Renault Sell
|UBS AG
|27.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|23.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|09.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|16.09.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.08.26
|Renault Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.07.26
|Renault Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|196,78
|0,68%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|411,65
|0,43%
|Pernod Ricard S.A.
|60,42
|0,00%
|Renault S.A.
|29,15
|3,37%
|Stellantis
|4,44
|3,53%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 169,60
|0,36%