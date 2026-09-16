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CAC 40-Performance im Blick 16.09.2026 17:58:53

Starker Wochentag in Paris: CAC 40 schlussendlich freundlich

Starker Wochentag in Paris: CAC 40 schlussendlich freundlich

Zum Handelsschluss zeigten sich die Anleger in Paris zuversichtlich.

Zum Handelsende ging es im CAC 40 im Euronext-Handel um 0,62 Prozent nach oben auf 8 140,59 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,438 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,189 Prozent höher bei 8 105,54 Punkten in den Mittwochshandel, nach 8 090,28 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8 088,13 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 8 155,51 Punkten.

So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 0,098 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der CAC 40 mit 8 636,80 Punkten berechnet. Der CAC 40 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, bei 8 447,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.09.2025, wurde der CAC 40 auf 7 818,22 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 0,666 Prozent zurück. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 483 068 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 205,341 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Fokus

Unter den CAC 40-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,56 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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