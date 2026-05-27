Starker Wochentag in Paris: CAC 40 schlussendlich im Plus

Der CAC 40 bewegte sich im Euronext-Handel letztendlich um 0,43 Prozent stärker bei 8 207,89 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,422 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der CAC 40 0,217 Prozent stärker bei 8 190,88 Punkten, nach 8 173,11 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag am Mittwoch bei 8 271,76 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 190,88 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der CAC 40 bereits um 0,274 Prozent. Vor einem Monat, am 27.04.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 141,92 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 27.02.2026, einen Stand von 8 580,75 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.05.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7 826,79 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 0,155 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 642,23 Punkten. 7 505,27 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 294 731 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 236,329 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Fokus

Unter den CAC 40-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,74 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at