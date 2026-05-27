Renault Aktie

Renault für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung 27.05.2026 17:58:28

Starker Wochentag in Paris: CAC 40 schlussendlich im Plus

Starker Wochentag in Paris: CAC 40 schlussendlich im Plus

Der CAC 40 zeigte am Abend eine positive Tendenz.

Der CAC 40 bewegte sich im Euronext-Handel letztendlich um 0,43 Prozent stärker bei 8 207,89 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,422 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der CAC 40 0,217 Prozent stärker bei 8 190,88 Punkten, nach 8 173,11 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag am Mittwoch bei 8 271,76 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 190,88 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der CAC 40 bereits um 0,274 Prozent. Vor einem Monat, am 27.04.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 141,92 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 27.02.2026, einen Stand von 8 580,75 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.05.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7 826,79 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 0,155 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 642,23 Punkten. 7 505,27 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 294 731 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 236,329 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Fokus

Unter den CAC 40-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,74 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SE

mehr Nachrichten

Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

mehr Analysen
07:59 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
25.05.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
12.05.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Overweight Barclays Capital
11.05.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.04.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 175,32 0,83% Airbus SE
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 478,25 -1,81% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Publicis S.A. 82,52 -0,60% Publicis S.A.
Renault S.A. 29,49 -0,47% Renault S.A.
Stellantis 6,93 -0,97% Stellantis

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 165,06 -0,52%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:16 Bridgewater wettet Milliarden auf den KI-Hardware-Boom - Die zehn größten Beteiligungen im ersten Quartal
27.05.26 Commerzbank-Depot enthüllt: Diese Tech-Aktie hat Alphabet als Nummer eins abgelöst
26.05.26 Umbau bei Greenlight Capital: David Einhorn baut Warner Bros. Discovery ab und steigt kräftig bei Peloton ein
25.05.26 NVIDIA-Depot im Fokus: Diese US-Aktien hielt der Chipgigant im 1. Quartal 2026
24.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 21

Börse aktuell - Live Ticker

Waffenruhe im Iran-Krieg fragil: Dow wenig verändert erwartet -- ATX und DAX im Minus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend tiefer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich am Donnerstag mit Abgaben. Der Dow bewegt sich kaum. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Donnerstag teils mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen