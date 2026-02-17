Worldline Aktie

WKN DE: A116LR / ISIN: FR0011981968

Kursentwicklung im Fokus 17.02.2026 17:58:57

Starker Wochentag in Paris: CAC 40 schlussendlich mit grünen Vorzeichen

Starker Wochentag in Paris: CAC 40 schlussendlich mit grünen Vorzeichen

So performte der CAC 40 am zweiten Tag der Woche letztendlich.

Letztendlich erhöhte sich der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,54 Prozent auf 8 361,46 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,488 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der CAC 40 0,067 Prozent leichter bei 8 310,89 Punkten, nach 8 316,50 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des CAC 40 betrug 8 292,13 Punkte, das Tageshoch hingegen 8 368,25 Zähler.

CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, bei 8 258,94 Punkten. Der CAC 40 lag vor drei Monaten, am 17.11.2025, bei 8 119,02 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.02.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 189,13 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,03 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 437,35 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 996,59 Zählern.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 290 753 Aktien gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 257,279 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der CAC 40-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1,93 erwartet. Die SRTeleperformance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,61 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

