Worldline Aktie
WKN DE: A116LR / ISIN: FR0011981968
|Kursentwicklung im Fokus
|
17.02.2026 17:58:57
Starker Wochentag in Paris: CAC 40 schlussendlich mit grünen Vorzeichen
Letztendlich erhöhte sich der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,54 Prozent auf 8 361,46 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,488 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der CAC 40 0,067 Prozent leichter bei 8 310,89 Punkten, nach 8 316,50 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des CAC 40 betrug 8 292,13 Punkte, das Tageshoch hingegen 8 368,25 Zähler.
CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, bei 8 258,94 Punkten. Der CAC 40 lag vor drei Monaten, am 17.11.2025, bei 8 119,02 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.02.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 189,13 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,03 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 437,35 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 996,59 Zählern.
CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 290 753 Aktien gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 257,279 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der CAC 40-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1,93 erwartet. Die SRTeleperformance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,61 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Worldline SA
|
17.02.26
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
|
17.02.26
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 im Aufwind (finanzen.at)
|
17.02.26
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
17.02.26
|Freundlicher Handel: CAC 40 beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
16.02.26
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
16.02.26
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
16.02.26
|Pluszeichen in Paris: CAC 40 auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
16.02.26
|Montagshandel in Paris: CAC 40 liegt im Plus (finanzen.at)