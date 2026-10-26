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WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

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Index-Performance 26.10.2026 15:58:35

Starker Wochentag in Paris: CAC 40 steigt am Nachmittag

Starker Wochentag in Paris: CAC 40 steigt am Nachmittag

Am Montagnachmittag zeigen sich die Börsianer in Paris optimistisch.

Um 15:42 Uhr klettert der CAC 40 im Euronext-Handel um 1,09 Prozent auf 7 867,53 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,341 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der CAC 40 0,433 Prozent fester bei 7 816,51 Punkten, nach 7 782,82 Punkten am Vortag.

Bei 7 873,64 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7 814,41 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 077,80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Stand von 8 372,28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der CAC 40 auf 8 225,63 Punkte taxiert.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,00 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 709 975 Aktien gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LOréal-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 232,075 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Mitglieder

Die Renault-Aktie präsentiert mit 4,50 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Mit 8,36 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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