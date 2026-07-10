Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40-Entwicklung
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10.07.2026 09:28:57
Starker Wochentag in Paris: CAC 40 steigt zum Start
Am Freitag notiert der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext 0,09 Prozent höher bei 8 334,06 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,418 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der CAC 40 0,031 Prozent schwächer bei 8 324,07 Punkten, nach 8 326,62 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 319,90 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 342,46 Zählern.
CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang einen Verlust von 2,18 Prozent. Vor einem Monat, am 10.06.2026, wurde der CAC 40 mit 8 161,83 Punkten berechnet. Der CAC 40 stand vor drei Monaten, am 10.04.2026, bei 8 259,60 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor einem Jahr, am 10.07.2025, bei 7 902,25 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,69 Prozent zu. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 71 040 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 239,333 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf
In diesem Jahr verzeichnet die SRTeleperformance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index präsentiert die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,95 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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