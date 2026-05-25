Starker Wochentag in Paris: CAC 40 verbucht am Mittag Zuschläge

Das macht der CAC 40 am ersten Tag der Woche.

Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 12:08 Uhr um 1,56 Prozent fester bei 8 242,18 Punkten. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,379 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der CAC 40 0,859 Prozent stärker bei 8 185,44 Punkten, nach 8 115,75 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8 183,71 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 8 242,66 Punkten.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 157,82 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 25.02.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 559,07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7 734,40 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,573 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 505,27 Zählern.

Die meistgehandelten CAC 40-Aktien

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 66 773 Aktien gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 233,708 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,36 erwartet. Mit 7,94 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Renault-Aktie an.

Redaktion finanzen.at