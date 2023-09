Starker Wochentag in Paris: CAC 40 verbucht mittags Gewinne

Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 12:10 Uhr um 0,84 Prozent höher bei 7 175,73 Punkten. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,199 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,507 Prozent auf 7 152,30 Punkte an der Kurstafel, nach 7 116,24 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag am Freitag bei 7 191,62 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 139,76 Punkten erreichte.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang einen Gewinn von 0,258 Prozent. Der CAC 40 lag vor einem Monat, am 29.08.2023, bei 7 373,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.06.2023, wies der CAC 40 einen Stand von 7 312,73 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 29.09.2022, stand der CAC 40 bei 5 676,87 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 8,81 Prozent. Bei 7 581,26 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 6 518,21 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der STMicroelectronics-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 544 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 348,938 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

KGV und Dividende der CAC 40-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,03 zu Buche schlagen. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,76 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at