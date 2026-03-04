SR.Teleperformance Aktie
WKN: 889287 / ISIN: FR0000051807
|CAC 40 aktuell
|
04.03.2026 15:59:54
Starker Wochentag in Paris: CAC 40 verbucht nachmittags Gewinne
Am Mittwoch geht es im CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext um 0,80 Prozent auf 8 168,85 Punkte nach oben. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,488 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,231 Prozent höher bei 8 122,60 Punkten in den Handel, nach 8 103,84 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 8 089,81 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 210,41 Punkten erreichte.
So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verlor der CAC 40 bereits um 2,81 Prozent. Der CAC 40 lag noch vor einem Monat, am 04.02.2026, bei 8 262,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.12.2025, wurde der CAC 40 mit 8 122,03 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 04.03.2025, stand der CAC 40 noch bei 8 047,92 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 0,322 Prozent abwärts. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8 642,23 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 996,59 Punkten registriert.
Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 321 610 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 258,372 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.
CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus
In diesem Jahr verzeichnet die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Mit 8,35 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
|
12:26
|Freundlicher Handel: CAC 40 mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:29
|Euronext-Handel CAC 40 liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
04.03.26
|Mittwochshandel in Paris: CAC 40 bewegt sich zum Ende des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
|
04.03.26
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.at)
|
04.03.26
|Gewinne in Paris: CAC 40 bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
04.03.26
|CAC 40-Titel SRTeleperformance-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SRTeleperformance von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
04.03.26
|Gewinne in Paris: Anleger lassen CAC 40 zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
03.03.26
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40-Börsianer nehmen zum Handelsende Reißaus (finanzen.at)
Analysen zu SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|179,96
|2,31%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|505,70
|-0,61%
|SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
|57,12
|1,46%
|Stellantis
|6,44
|0,31%
|Worldline SA
|1,42
|-1,08%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 152,06
|-0,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX im Plus -- DAX fällt zurück -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt notiert am Donnerstag höher. Der deutsche Leitindex gibt seine Gewinne im Handelsverlauf wieder ab. An den Börsen in Fernost dominierten die positiven Vorzeichen.