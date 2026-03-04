Starker Wochentag in Paris: CAC 40 verbucht nachmittags Gewinne

Am Mittwoch geht es im CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext um 0,80 Prozent auf 8 168,85 Punkte nach oben. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,488 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,231 Prozent höher bei 8 122,60 Punkten in den Handel, nach 8 103,84 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 8 089,81 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 210,41 Punkten erreichte.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verlor der CAC 40 bereits um 2,81 Prozent. Der CAC 40 lag noch vor einem Monat, am 04.02.2026, bei 8 262,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.12.2025, wurde der CAC 40 mit 8 122,03 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 04.03.2025, stand der CAC 40 noch bei 8 047,92 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 0,322 Prozent abwärts. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8 642,23 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 996,59 Punkten registriert.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 321 610 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 258,372 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Mit 8,35 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

