Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
|CAC 40-Performance im Fokus
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06.05.2026 15:58:57
Starker Wochentag in Paris: CAC 40 zeigt sich fester
Am Mittwoch notiert der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext 3,00 Prozent höher bei 8 304,47 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,331 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 8 134,95 Zählern und damit 0,901 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (8 062,31 Punkte).
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 344,89 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 131,53 Zählern.
CAC 40 seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche kletterte der CAC 40 bereits um 2,25 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7 962,39 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 06.02.2026, den Stand von 8 273,84 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 06.05.2025, den Wert von 7 696,92 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,33 Prozent aufwärts. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 453 356 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 220,034 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien
Die Renault-Aktie weist mit 4,54 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,52 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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