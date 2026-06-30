Starker Wochentag in Paris: CAC 40 zeigt sich nachmittags fester

Um 15:41 Uhr legt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,09 Prozent auf 8 374,55 Punkte zu. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,461 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der CAC 40 0,126 Prozent fester bei 8 377,86 Punkten, nach 8 367,33 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des CAC 40 betrug 8 363,23 Punkte, das Tageshoch hingegen 8 420,58 Zähler.

CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, bei 8 183,34 Punkten. Der CAC 40 erreichte am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, einen Stand von 7 772,45 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7 665,91 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,19 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 505,27 Zählern.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 234 337 Aktien gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 244,688 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der CAC 40-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,93 erwartet. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,79 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at