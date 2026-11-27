Der CAC 40 bewegte sich im Euronext-Handel zum Handelsschluss um 0,58 Prozent fester bei 8 156,09 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,392 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 8 106,57 Zählern und damit 0,027 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (8 108,74 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 106,57 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 172,46 Zählern.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 2,39 Prozent aufwärts. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 27.10.2026, den Stand von 7 887,14 Punkten. Der CAC 40 stand vor drei Monaten, am 27.08.2026, bei 8 319,87 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.11.2025, wurde der CAC 40 auf 8 099,47 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2026 gab der Index bereits um 0,477 Prozent nach. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 387 661 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 235,107 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,84 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,66 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at