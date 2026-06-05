Starker Wochentag in Paris: CAC 40 zum Handelsstart auf grünem Terrain

Beim CAC 40 lassen sich am Freitag erneut Gewinne beobachten.

Am Freitag bewegt sich der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext 0,07 Prozent höher bei 8 250,44 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,388 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,253 Prozent stärker bei 8 265,13 Punkten in den Handel, nach 8 244,29 Punkten am Vortag.

Bei 8 265,13 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 8 250,44 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der CAC 40 bereits um 0,969 Prozent. Vor einem Monat, am 05.05.2026, wies der CAC 40 8 062,31 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 05.03.2026, stand der CAC 40 noch bei 8 045,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.06.2025, stand der CAC 40 noch bei 7 790,27 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0,674 Prozent nach oben. Bei 8 642,23 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern registriert.

Die teuersten Unternehmen im CAC 40

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 25 032 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 227,897 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,25 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,15 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at