Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Index-Performance im Blick
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05.05.2026 09:28:57
Starker Wochentag in Paris: CAC 40 zum Handelsstart fester
Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 0,15 Prozent höher bei 7 988,05 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,371 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der CAC 40 0,185 Prozent schwächer bei 7 961,36 Punkten, nach 7 976,12 Punkten am Vortag.
Bei 7 956,04 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 7 988,05 Punkten den höchsten Stand markierte.
CAC 40 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, einen Stand von 7 962,39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.02.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 238,17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.05.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7 727,93 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 gab der Index bereits um 2,53 Prozent nach. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 16 958 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 223,224 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der CAC 40-Werte
Die SRTeleperformance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Die SRTeleperformance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,66 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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