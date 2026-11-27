Am Freitag springt der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext um 0,41 Prozent auf 8 141,97 Punkte an. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,392 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,027 Prozent tiefer bei 8 106,57 Punkten in den Freitagshandel, nach 8 108,74 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8 106,57 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 8 145,92 Punkten.

So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 2,22 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 27.10.2026, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7 887,14 Punkten gehandelt. Der CAC 40 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, bei 8 319,87 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.11.2025, wurde der CAC 40 auf 8 099,47 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 0,650 Prozent zurück. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 48 702 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LOréal-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 235,107 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Fokus

Unter den CAC 40-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,66 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at