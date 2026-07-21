Starker Wochentag in Paris: CAC 40 zum Start mit Kursplus

Das macht der CAC 40 am zweiten Tag der Woche.

Am Dienstag gewinnt der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext 0,06 Prozent auf 8 345,44 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,451 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der CAC 40 0,104 Prozent fester bei 8 348,75 Punkten, nach 8 340,11 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 345,44 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8 361,93 Einheiten.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, den Wert von 8 421,14 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.04.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 235,72 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 21.07.2025, einen Stand von 7 798,22 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,83 Prozent. Bei 8 642,23 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 8 777 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 244,368 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick

Unter den CAC 40-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie mit 4,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Renault-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,68 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at