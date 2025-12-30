Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Index im Blick
|
30.12.2025 12:27:01
Starker Wochentag in Paris: Das macht der CAC 40 am Mittag
Um 12:09 Uhr verbucht der CAC 40 im Euronext-Handel Gewinne in Höhe von 0,19 Prozent auf 8 127,04 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,450 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der CAC 40 0,180 Prozent leichter bei 8 097,44 Punkten, nach 8 112,02 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 140,56 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 095,02 Punkten verzeichnete.
CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, wurde der CAC 40 mit 8 122,71 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 30.09.2025, wies der CAC 40 7 895,94 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 30.12.2024, lag der CAC 40 noch bei 7 313,56 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 9,92 Prozent nach oben. Bei 8 314,23 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 6 763,76 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 35 481 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 312,022 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,04 zu Buche schlagen. Die Carrefour-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,29 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
