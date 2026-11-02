Airbus Aktie

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WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

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Marktbericht 02.11.2026 12:27:06

Starker Wochentag in Paris: Gewinne im CAC 40

Starker Wochentag in Paris: Gewinne im CAC 40

Mit dem CAC 40 geht es heute aufwärts.

Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 12:10 Uhr um 0,44 Prozent höher bei 8 004,47 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,392 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der CAC 40 0,132 Prozent leichter bei 7 958,89 Punkten, nach 7 969,42 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7 944,72 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 010,24 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 897,19 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8 509,64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der CAC 40 mit 8 121,07 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 gab der Index bereits um 2,33 Prozent nach. Bei 8 755,03 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 98 002 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 232,421 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,70 zu Buche schlagen. Die Carrefour-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,09 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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29.10.26 Stellantis Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.10.26 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
28.10.26 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
28.10.26 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 193,44 1,02% Airbus SE
Carrefour S.A. 12,94 -1,18% Carrefour S.A.
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 437,00 0,52% L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
Pernod Ricard S.A. 68,60 1,36% Pernod Ricard S.A.
Renault S.A. 27,31 -1,01% Renault S.A.
Stellantis 4,14 0,04% Stellantis

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 7 976,42 0,09%

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