Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Marktbericht
|
02.11.2026 12:27:06
Starker Wochentag in Paris: Gewinne im CAC 40
Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 12:10 Uhr um 0,44 Prozent höher bei 8 004,47 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,392 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der CAC 40 0,132 Prozent leichter bei 7 958,89 Punkten, nach 7 969,42 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7 944,72 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 010,24 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 897,19 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8 509,64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der CAC 40 mit 8 121,07 Punkten gehandelt.
Seit Jahresbeginn 2026 gab der Index bereits um 2,33 Prozent nach. Bei 8 755,03 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Die teuersten Konzerne im CAC 40
Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 98 002 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 232,421 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,70 zu Buche schlagen. Die Carrefour-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,09 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Airbus SE
|
12:27
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 fällt am Mittag (finanzen.at)
|
12:27
|Montagshandel in Europa: So performt der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
12:27
|Starker Wochentag in Paris: Gewinne im CAC 40 (finanzen.at)
|
09:28
|Schwache Performance in Paris: CAC 40 beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
30.10.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
30.10.26
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
30.10.26
|Börse Paris in Grün: So steht der CAC 40 nachmittags (finanzen.at)
|
30.10.26
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu Stellantis
|07:20
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:20
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|26.05.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|07:20
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.10.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|193,44
|1,02%
|Carrefour S.A.
|12,94
|-1,18%
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|437,00
|0,52%
|Pernod Ricard S.A.
|68,60
|1,36%
|Renault S.A.
|27,31
|-1,01%
|Stellantis
|4,14
|0,04%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|7 976,42
|0,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX und DAX stabil -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt kommt im Montagshandel kaum vom Fleck, während auch der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.