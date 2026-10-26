Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Kursentwicklung im Fokus
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26.10.2026 12:27:01
Starker Wochentag in Paris: So performt der CAC 40 am Mittag
Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 12:09 Uhr um 0,65 Prozent fester bei 7 833,73 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,341 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der CAC 40 0,433 Prozent fester bei 7 816,51 Punkten, nach 7 782,82 Punkten am Vortag.
Bei 7 814,41 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 7 855,39 Punkten den höchsten Stand markierte.
CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, den Stand von 8 077,80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8 372,28 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 8 225,63 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,41 Prozent nach unten. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 505,27 Punkten.
Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 267 431 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 macht die LOréal-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 232,075 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Fokus
In diesem Jahr hat die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,36 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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12:27
|Starker Wochentag in Paris: So performt der CAC 40 am Mittag (finanzen.at)
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09:28
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23.10.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 verliert schlussendlich (finanzen.at)
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23.10.26
|Börse Paris: CAC 40 am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
23.10.26
|Freitagshandel in Paris: CAC 40 notiert mittags im Minus (finanzen.at)
|
23.10.26
|Euronext-Handel CAC 40 liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
22.10.26
|Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
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22.10.26
|Schwacher Handel: CAC 40 im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Stellantis
|19.10.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.09.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.10.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.09.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|26.05.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|23.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|19.10.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.09.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|194,74
|1,56%
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|439,30
|0,91%
|Pernod Ricard S.A.
|67,44
|-0,03%
|Renault S.A.
|26,43
|1,89%
|Stellantis
|3,67
|1,83%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|7 838,88
|0,72%
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