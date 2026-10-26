Stellantis Aktie

Stellantis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

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Kursentwicklung im Fokus 26.10.2026 12:27:01

Starker Wochentag in Paris: So performt der CAC 40 am Mittag

Starker Wochentag in Paris: So performt der CAC 40 am Mittag

Heute zeigen sich die Börsianer in Paris optimistisch.

Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 12:09 Uhr um 0,65 Prozent fester bei 7 833,73 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,341 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der CAC 40 0,433 Prozent fester bei 7 816,51 Punkten, nach 7 782,82 Punkten am Vortag.

Bei 7 814,41 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 7 855,39 Punkten den höchsten Stand markierte.

CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, den Stand von 8 077,80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8 372,28 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 8 225,63 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,41 Prozent nach unten. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 505,27 Punkten.

Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 267 431 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 macht die LOréal-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 232,075 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Fokus

In diesem Jahr hat die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,36 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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30.09.26 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
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Airbus SE 194,74 1,56% Airbus SE
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 439,30 0,91% L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
Pernod Ricard S.A. 67,44 -0,03% Pernod Ricard S.A.
Renault S.A. 26,43 1,89% Renault S.A.
Stellantis 3,67 1,83% Stellantis

Indizes in diesem Artikel

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